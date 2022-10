Ottantacinquenne trovata ammanettata in casa a Ortona: un parente arrestato

Choc a Ortona per l'amara scoperta fatta oggi dai Carabinieri: una donna di 85 anni è stata trovata, infatti, incatenata al letto in un’abitazione situata in pieno centro città. Sono stati indagati i familiari della vittima, un parente è stato arrestato. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso da parte degli inquirenti,ma le prime indiscrezioni riportano che i militari che hanno fatto irruzione a casa e hanno trovato la donna a letto con le caviglie e uno dei polsi bloccati da ferri che erano ancorati al muro e chiusi con un lucchetto. Oltre ai Carabinieri che hanno provveduto immediatamente a liberare la donna, è stato fatto intervenire il 118 che, dopo una prima visita, ha deciso di trasferire l'anziana in ospedale. La donna per fortuna è stata trovata in discrete condizioni di salute e non corre pericolo di vita ma è stata ricoverata all'ospedale "G. Bernabeo" per gli accertamenti del caso resi necessari anche dall'età della donna. Ad essere subito indagati sono stati i due familiari della donna, di cui uno è stato subito arrestato. Il pubblico ministero che si sta occupando del caso è Giuseppe Falasca.