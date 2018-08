Trasferendosi in Italia pensava di averla fatta franca, ma è finita comunque dietro le sbarre con l’accusa di furto aggravato. Una romena di 25 anni, Catalina Madalina Ionita, è stata arrestata ieri sera dai carabinieri di Francavilla. La ragazza è stata rintracciata in un appartamento sulla costa teatina e rinchiusa nel carcere di Chieti, dove dovrà scontare una pena residua di due mesi e undici giorni di reclusione. Il reato per il quale è stata condannata in via definitiva è stato commesso in Romania dal 2 ottobre al 10 dicembre del 2012.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA