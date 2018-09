di Gianluca Lettieri

Ancora droga nelle scuole della città. Stamattina i carabinieri della compagnia di Chieti, coordinati dal maggiore Massimo Capobianco, hanno trovato numerose dosi di hashish e marijuana in un istituto superiore dello Scalo. Si tratta del secondo sequestro in pochi giorni: venerdì scorso era già toccato a una scuola che si trova alle porte del centro storico. È l’ennesima dimostrazione che il fenomeno dello spaccio tra i giovani, anche durante le ore di lezione, ha assunto contorni rilevanti: ecco perché l’Arma ha deciso di combatterlo con una serie di controlli a sorpresa che rientrano nell’operazione denominata “Scuole sicure”. Il blitz di oggi ha visto impegnati i militari della stazione di Chieti Scalo, del nucleo operativo e radiomobile (guidati dalla tenente Maria Di Lena) e del nucleo cinofili. La droga, pronta per essere spacciata e già divisa in dosi, è stata trovata nel giardino esterno all’istituto scolastico: in totale sono stati sequestrati a carico di ignoti 10 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish. È probabile che alcuni studenti, alla vista dei carabinieri, siano riusciti a disfarsi delle dosi prima di essere scoperti. Diversi ragazzi sono stati perquisiti, ma nessuno di loro aveva droga addosso o negli zaini. I controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:07



