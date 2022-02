L'Aquila, operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga: perquisizioni e sequestri

L’AQUILA - I carabinieri dell’Aquila hanno messo in piedi dalle prime ore della mattina una vasta operazione di controllo del territorio, coordinata dal comandante della Compagnia Michele Massaro.

Oltre 20 uomini e mezzi dell’Arma, assistiti da un elicottero del nucleo carabinieri di Rieti, sono stati impegnati nel controllo di soggetti socialmente pericolosi. L’operazione si è poi concretizzata con l’esecuzione di alcune perquisizioni.

I militari dell’Arma si sono indirizzati principalmente verso soggetti che sono destinatari di misure preventive di sorveglianza speciale, obbligati dall’autorità giudiziaria a restare nel proprio domicilio durante le ore notturne e a non frequentare pregiudicati o detenere armi.

Sono state effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari. Sono stati trovati e sequestrati stupefacenti, circa 100 singole dosi, nonché materiale per il confezionamento e pesatura delle sostanze.

Un ventenne è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio. Sono state elevate anche 10 sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada e sono state ritirate due patenti per guida sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope.