Carabinieri di Chieti, il colonnello Greco ringrazia i giornalisti: «Svolgete una funzione fondamentale»

«Un incontro di cordialità da parte mia con i miei più stretti collaboratori semplicemente per ringraziarvi. Io ho prestato servizio in tante parti d’Italia e dovunque sono stato, soprattutto nei Comandi Provinciali più grossi, c’era questo momento di incontro con tutti quanti voi per guardarci negli occhi e ringraziarvi». Lo ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Chieti, colonnello Alceo Greco, incontrando i giornalisti che ha omaggiato con un cadeu, ispirato all’Arma, e con lo storico calendario dei Carabinieri.

«L’incontro con voi a fine anno è per dirvi grazie per la vostra accuratezza e gentilezza - ha aggiunto il colonnello Greco - è doveroso perché voi svolgete una funzione a mio avviso fondamentale e quindi vi ringrazio». Rispondendo a una domanda, il colonnello Greco ha detto che i dati statistici non indicano una situazione di criticità del panorama della provincia di Chieti: «Il mio invito è sempre che per qualsiasi esigenza una stazione Carabinieri o il 112 c’è sempre al quale rispondiamo e al quale se c’è una esigenza si interviene, ma anche la semplice segnalazione banale che può essere, noi siamo qui». L’incontro, al quale erano presenti il comandante della Compagnia di Chieti, tenente colonnello Massimo Di Lena, il comandante del Nor, tenente Pasquale Striano e il comandante della Stazione Carabinieri di Chieti Scalo, luogotenente carica speciale Roberto Verzulli, si è concluso mangiando il panettone, con una foto di gruppo e lo scambio degli auguri di buon Natale.