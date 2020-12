Covid a Vasto, muore il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella: aveva 56 anni

Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto al Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto (Chieti). Aveva 56 anni. Il Comandante generale e tutta l'Arma «si stringono compatti intorno alla moglie e in particolare ai due figli». Il militare,

entrato nell'Arma nel 1983, ha prestato servizio al primo Battaglione Carabinieri Campania, in tre Stazioni della Regione Abruzzo e dal 2013 prestava servizio al Nucleo operativo di Vasto. «Una vita dedicata al dovere, all'Istituzione e soprattutto ai cittadini», sottolinea l'Arma dei Carabinieri.

