Non sono sicuramentei i due assassini che mercoledì mattina, verso le 8,30, hanno ucciso l'ex carabiniere chietino, 51 anni. L'omicidio lungo la pista ciclabile di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. Cianfrone, coinvolto in un'inchiesta per cui è stato sospeso dall'Arma, è stato assassinato mentre faceva. Ma i sicari hanno fatto numerosi errori.Innanzitutto hanno usato una pistola di, genericamente non usata dalla grande malavita. Una persona esile, con un codino che spuntava dal(forse una donna), ha sparato tre volte, senza sincerarsi che Cianfrone fosse effettivamente morto. Il, infatti, è spirato mentre veniva portato all'ospedale. Una leggerezza colossale, per degli assassini, lasciare in vita la loro vittima lasciandogli la possibilità di raccontare il movente e forse i nomi dei killer.Il bandito esile ha fatto un breve tratto a piedi, per poi salire sulla, anche lui con il volto coperto da un casco integrale. Entrambi si sono dileguati nel nulla, ma ci sarebbero un paio di testimoni che hanno assistito, parzialmente o totalmente, alla scena. Troppoper portare a termine la missione omicida in sicurezza.I carabinieri, oltre ad ascoltare i testimoni, stannogli ambienti della malavita nella speranza di una soffiata decisiva. Il movente non sembra collegato alle vicende giudiziarie in cui era coinvolto Cianfrone. Il delitto sembra, più che altro, una vendetta privata. Questa la pista imboccata dai carabinieri, vedremo nelle prossime ore se a torto o a ragione.