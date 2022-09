Scippa 20 euro a un'ucraina: inseguito e arrestato da un carabiniere fuori servizio

Scippa 20 euro ad una donna ucraina in pieno centro a Roseto, in provincia di Teramo: arrestato il presunto responsabile. Sono ancora in corso le indagini per valutare la posizione del complice alla guida dell’auto pronto per la fuga. Lo scippo risale a due giorni fa. Un ragazzo disarmato, ma con il volto coperto da un passamontagna, ha cercato di strappare la borsetta a tracolla di una donna ucraina. Tra i due ne è nata una violenta colluttazione. Ad avere la peggio, finendo a terra con alcune ferite, è stata l’ucraina. Poi si è diretto verso una macchina guidata da un presunto complice e si è dato alla fuga. Ad assistere alla scena un carabiniere fuori servizio della compagnia di Giulianova. Il militare, una volta accertatosi che la derubata non era grave, ha chiamato il 118 e con la sua auto si è dato all’inseguimento degli scippatori. Una volta raggiunti, ha fermato il responsabile dello scippo in flagranza di reato e i suoi colleghi accorsi poco dopo hanno denunciato il complice. Le indagini sono coordinate dalla procura di Teramo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.