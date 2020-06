© RIPRODUZIONE RISERVATA

È sul ruolo die sulla sua partecipazione all’agguato che grava una parte fondamentale dell’inchiesta sull’assassinio di, il cinquantunenne del Chietino ucciso lo scorso 3 giugno mentre stava facendosulla pista ciclabile di Pagliare. Per laa compiere l’omicidio è stata la donna insieme con il maritotanto da emettere nei loro confronti un provvedimento di fermo. Per la coppia si sono spalancate le porte del carcere ed ora, in attesa dell’udienza di convalida che dovrà tenersi entro domani, l’attenzione è rivolta soprattutto a individuare quella che potrebbe rivelarsi la chiave di volta dell’inchiesta. Individuare iche hanno indotto Francesca ad accompagnare il marito, il ruolo che ha avuto nell’agguato e stabilire se sia stata lei oppure no ai quattro colpi che hanno raggiunto al corpo l’ex vice comandante della stazione dei carabinieri di Monsampolo potrebbe aiutare a capire quale sia stato il movente.Intanto sta perdendo forza l’ipotesi che l’omicidio possa aver qualche correlazione con l’che nel 2009 costò la vita ad, il figlio della coppia morto a soli venti anni a seguito dello schianto in motocicletta lungo la Salaria. I rilievi, così come risulta dal fascicolo del processo che ne scaturì, vennero eseguiti dallae non dai carabinieri e di conseguenza neppure da Anconio Cianfrone che all’epoca era in servizio presso la stazione dell’Arma a. Anche se tra la vittima e la famiglia Spagnulo pare non corresse buon sangue. Dalle testimonianze raccolte sarebbero emersi deii che non sarebbero mai stati appianati. Rapporti tesi che si protraevano da anni, probabilmente iniziati con i controlli che Cianfrone aveva fatto nei confronti di Antonio Spagnulo quando era carabiniere e che si sarebbero acuiti sempre più con il passare degli anni, aggravati ulteriormente con la tragicasa del ventenne appassionato di motociclette.A carico deiche sono accusati di concorso di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di un’arma, e di porto illegale della pistola, gli investigatori hanno inoltre raccolto levisive di almeno di quattro persone, e immagini estrapolate dalledi sorveglianza. I fotogrammi riprendono il passaggio della moto di grossa cilindrata di colore nero, forse quella sequestrata dai carabinieri del Nucleo investigativo nell’abitazione degli indagati. Dall’esame delle celle telefoniche, in un ampio arco temporale attorno alle 8,45, ora in cui è stato compiuto l’omicidio, solo quella moto è transitata in zona. All’andata la coppia avrebbe fatto una sosta in un bar della zona. Inoltre, coinciderebbe anche la descrizione dei caschi trovati con la moto.