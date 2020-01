Teramo, schianto contro un albero dopo il veglione: coppia di ventenni in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in gravissime condizioni due 20enni teramani, feriti poco prima dell'alba in un terribile schianto lungo la statale 259, al confine dei territori di Corropoli e Nereto. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Giulianova, diretti dal vicequestore Nadia Carletti e coordinati dal sostituto commissario Antonio Bernardi, D.F.G., 23 anni di Tortoreto, alla guida, avrebbe perso il controllo della Mercedes Classe A, che ha sbandato e si è schiantata contro un albero sul ciglio della strada.È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Nereto per estrarre dalle lamiere lui e una ragazza, S.E., residente a Nepezzano. Sul posto anche due ambulanze medicalizzate per soccorre i feriti. Ha riportare le ferite più gravi è stato il conducente, trasferito in ospedale a Sant'Omero. I medici lo hanno ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. La 22enne, che viaggiava sul sedile passeggero, è stata accompagnata al nosocomio di Giulianova, sottoposta a un delicato intervento chirurgico e messa in coma farmacologico.