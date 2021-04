18 Aprile 2021

di Manlio Biancone

Operaio edile muore a 61 anni. A dare la tragica notizia è Francesco Ciciotti, sindaco di Capistrello, in provincia dell'Aquila, sul proprio profilo facebook.. L'ennesiam vittima del Covid-19 è Carlo Persia, operaio edile, deceduto dopo aver contratto il virus. E' morto nel reparto dell’ospedale di Torino, in Piemonte, dove era andato per lavorare a un cantiere. I funerali si svolgeranno martedì prossimo, 20 aprile, alle ore 15 nella chiesa San Giuseppe di Capistrello.