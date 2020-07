Caos traffico: 10 chilometri di coda in A14 e paralisi sulla statale 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Code di 10 chilometri sull’autostrada A14: automobilisti ed autotrasportatori escono creando il caos sulla Statale 16. Altra giornata di fuoco sull’A14 nel tratto tra- nord e Roseto degli Abruzzi. Per tutta la giornata sono stati registrati incolonnamenti e code fino a 10 chilometri. Oltretutto, prima della chiusura serale in entrambi le direzioni del tratto tra Pineto e Pescara-nord per consentire il posizionamento delle barriere spartitraffico in corrispondenza dei viadotti ''Cerrano'', ''S. Maria'' e “Marinelli", viadotti oggetto dei provvedimenti della Procura di Avellino, e riconfigurare a due corsie il transito.«Per fare d. È pazzesco» urla in automobilista. Dello stesso avviso anche gli autotrasportatori che stanchi di fare ore di code hanno iniziato a suonare il clacson tutti insieme.