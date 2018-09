Caos Serie C: il Coni fa slittare la presentazione dei calendari

di Anja Cantagalli

Non c'è pace per la Serie C.



Il rinvio della sentenza sul format della Serie B da parte del Collegio di Garanzia del Coni (entro martedì), fa slittare di conseguenza i calendari di terza serie la cui presentazione era fissata per domani pomeriggio.



Il terzo rinvio stagionale mette dunque a rischio anche la partenza del campionato in programma per il prossimo weekend.



Il Teramo e tutti gli altri club attendono da fine agosto di poter cominciare la stagione, che non prenderà il via fino a che non verranno decisi i destini di Novara, Catania, Siena, Pro Vercelli e Ternana.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



