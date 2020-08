© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva chiesto ad unche gli piaceva di girare un video da dedicare alla fidanzata Roberta. Ma purtroppo non ha fatto in tempo a dedicare quel video alla sua ragazza,, morto domenica pomeriggio dopo essere finito contro un palo mentre percorreva in sella allo scooter la via Tiburtina, a Pescara. La sorte avversa lo ha strappato all’età didall’affetto dei suoi genitori e degli amici, che stamattina gli daranno l’ultimo saluto, in occasione del funerale, che si svolgerà alle 10.30 nella chiesa di San Rocco, a San Giovanni Teatino, città in cui viveva.Ieri mattina in tanti hanno scritto messaggi di cordoglio e ricordi del giovane Daniel, con la passione per il Rugby e la musica melodica napoletana, motivo per cui apprezzava, che aveva incontrato e immortalato con tanto di selfie. I suoi genitori, Alessandro e Michela, distrutti dal dolore, consapevoli del grande amore che Daniel nutriva per le melodie napoletane, oggi, dopo la, faranno suonare nella piazza davanti alla chiesa una delle sue canzoni napoletane preferite. E stasera durante una cena concerto a San Cipriano canterà per Daniel anche, il cantautore di Vasto a cui il ragazzo il 21 aprile aveva chiesto un video con canzone e dedica per la fidanzatina.