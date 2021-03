5 Marzo 2021

di Monica Di Pillo

C'è anche un po' di Abruzzo nell'importante viaggio del Papa in Iraq. Saranno infatti i cantuccini al cioccolato e i cuori di crostata di farina di mais con la marmellata di cranberry, amarene e ribes rosso, prodotti nell’azienda dolciaria Falcone con sede a Moscufo, in provincia di Pescara, ad allietare il viaggio simbolo di Papa Francesco in Iraq. I prodotti dolciari sono stati scelti da Alitalia, che ha messo a disposizione del pontefice un volo speciale, che stamattina alle 7.30 è decollato da Fiumicino diretto a Bagdad, dove l'atterraggio è previsto alle 14 ore locali, le 12 in Italia.

A bordo dell’Airbus 330 intitolato al pittore Giotto, ci sarà un equipaggio di undici persone, composto da tre piloti, comandati da otto assistenti di volo e il team dell’Alitalia dedicato ai voli speciali, ma in tutto a bordo ci saranno130 persone, tra cui circa 70 giornalisti, tutte vaccinate contro il Covid. «Siamo onorati – spiega Gianfranco Falcone, amministratore della Falcone Dolciaria – che i nostri prodotti dolciari siano stati scelti dalla compagnia di bandiera italiana per omaggiare gli ospiti dei voli dedicati ai viaggi del pontefice, per cui sono state scelte due delle nostre referenze, i cantuccini al cioccolato e i cuori di crostata con la marmellata di cranberry. Alitalia ci ha scelti anche per deliziare gli ospiti di altri voli speciali, come quelli dedicati agli equipaggi sportivi, dalla Formula Uno alle squadre di calcio. Ad ogni volo i suoi dolci, infatti per i voli organizzati per i Gran Premi di Formula Uno sono stati scelti i cuori di crostata con la crema al limone».