22 Maggio 2021

di Manlio Biancone

(Lettura 2 minuti)







Ben 40 cani meticci nella completa sporcizia, in una stanza di cinquanta metri quadrati, vivevano con un uomo di 53 anni, M.T., un italiano, in una vecchia abitazione. La casa è stata scoperta a Castellafiume (L'Aquila), a pochi metri dalla scuola elementare dagli uomini della forestale durante un controllo per individuare i responsabili che abbandonavano i rifiuti nel territorio carsolano. Tutti gli animali, vivi, sono stati sequestrati e trasportati in strutture idonee, mentre il 53enne è stato denunciato per maltrattamento di animali.

A seguito della perquisizione dell’abitazione in uso a M.T., i militari hanno trovato uno scenario di allucinante degrado: in cinquanta metri quadrati, il soggetto conviveva con 40 cani meticci, tutti senza microchip. Il servizio veterinario della Asl ha preso in carico i cani ed ha disposto il loro ricovero nel canile “Comar Farm” di Collelongo, mentre il 118 ha trasportato il soggetto in una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. A carico di M.T., i militari hanno ipotizzato la violazione prevista dal Codice Penale di maltrattamento di animali, che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa fino a 30.000,00 euro.

In paese in molti avevano notato i cani che si trovavano in quella piccola casa e si chiedevano cosa facessero con questi animali. Ma non avevano mai ricevuto una risposta. «Fatevi i fatti vostri» rispondeva l'uomo a chi domandava spiegazioni sui cani. I militari che hanno partecipato a blitz hanno confermato le precarie condizioni di igiene, lo scarso spazio, il terribile odore, la presenza di escrementi, in cui sono stati rinvenuti gli animali, chiusi in una piccola stanza. Il veterinario dell'Asl ha confermato che non erano malnutriti o feriti, però la legge non consente di tenere tutti quegli animali in un’abitazione.