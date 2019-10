© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESILVANO - Domenica 6 ottobre nel grande Parco della Liberta di Montesilvano (attiguo a Porto Allegro), dalle 10 del mattino e fino alle 21, si terrà la “Festa degli animali 2019” in occasione della festa di San Francesco, patrono degli animali e dei 20 anni del canile Dog Village.La manifestazione, arrivata alla sua decima edizione, è da anni la più grande e importante festa d’Abruzzo, dedicata agli animali d’affezione e ha visto la partecipazione, lo scorso anno, di oltre 2.000 persone, venute anche da fuori regione.«Per tale motivo e per l’alto valore sociale della manifestazione- precisa Carmelita Bellini, storica guardia zoofila e Presidente del Dog Village- gode dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, Asl, Ordine dei Veterinari, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, Centro Servizi per il Volontariato e dei comune di Pescara, Montesilvano, Cappelle, Collecorvino, Moscufo, Picciano, Loreto Aprutino, Cepagatti». Hanno dato la loro collaborazione e saranno presenti alla manifestazione, con un proprio stand, Legambiente, Arci, Tutela Diritti Animali, Centro Zoè. «L’evento è sostenuto, alla Coop Alleanza 3.0, con l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop, da sempre vicina al DogVillage, per sensibilizzare le coscienze delle persone e responsabilizzare le istituzioni ad assolvere con maggiore attenzione i loro ben definiti obblighi verso la tutela degli animali» precisa Carmelita Bellini.«Quest’anno, poi, la manifestazione sarà particolarmente importante perché ci saranno i festeggiamenti del ventennale del canile, con visite guidate a un canile di riferimento nazionale per il Ministero, che , anche se realizzato artigianalmente dai volontari e amici del Dog Village, la sua gestione è oggetto di studio anche di delegazioni estere (moltissimi paesi del Nord Europa, ma anche Nord Africa e Sud Africa). Alcuni studi sono stati utilizzati persino per congressi internazionali di veterinaria. Sarà allestita una mostra con immagini su come era, come è oggi e come potrebbe essere domani, tenuto conto della volontà del Comune di Montesilvano di farci smantellare parte della struttura per farvi sorgere un terminal bus», dichiara Gabriele Bettoschi, che da anni coordina la manifestazione ed è il delegato del Dog Village per i rapporti con gli Enti Pubblici, che aggiunge, «sarà presentato formalmente finalmente il “Banco Alimentare Animale”, per andare incontro concretamente alle persone che hanno difficoltà a mantenere il proprio cane o gatto,evitando così dolorose rinunce di animali che spesso sono diventati parte integrante del nucleo familiare. L’iniziativa – precisa Bettoschi- è sostenuta da Coop e Cassa Rurale».Per Cristina Feriozzi, la super attiva Vice Presidente del Dog Village, «il programma è davvero ricco e vedrà anche la partecipazione del competente Assessore Regionale , Nicolettà Verì, promotrice nel 2013 della Legge Regionale sul randagismo e tutela animali.L’assessore, parteciperà alla presentazione di Antonio Morabito , responsabile nazionale Legambiente animali e del Presidente Regionale Giuseppe di Marco, del “VII Rapporto Nazionale di Legambiente su Animali in città” , l’indagine che valuta le performance che Amministrazioni comunali e Aziende sanitarie locali dichiarano di offrire ai cittadini che hanno animali d’affezione».Il programma, prevede:Ore 10 APERTURA STAND: adozioni, sos colonie feline, guardie zoofile, educatori cinofili e volontariAREE ATTREZZATE per: pet terapy, mobility, laboratori, dimostrazioni, hobbisti mondo animaleVISITA GUIDATA canileVISITA GUIDATA anche in bici, del Parco della Libertà e dei suoi animaliMICROCHIP, consulti veterinari, fisioterapia e riabilitazione animale, gratuitiMOSTRA sui 20 anni del CANILE DOG VILLAGECONCORSO fotograficoPRESENTAZIONE “Banco Alimentare Animali”Ore 12 PRESENTAZIONE del VII Rapporto nazionale e regionale di Legambiente su ANIMALI IN CITTA’, presenziano l’Assessore Regionale Nicolettà Verì e il Responsabile Nazionale Antonio MorabitoOre 16 BENEDIZIONE animali, con Don Ezio Di PietropaoloOre 17 PASSERELLA VID: very important dog, con Paolo MinnucciOre 18,30 FESTA dei 20 anni del canile Dog VillageOre 19,30 SPETTACOLO MUSICALE di Alessio Fiorile e gli “Occorrenti Necessari”Info: 366 3014436