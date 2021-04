4 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 2 minuti)







Fioccano le proteste dei cittadini di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, per il continuo abbaiare dei cani in città durante la notte. Un disturbo continuo, con tanto di reclami ed esposti, cui ha riposto in modo originale il sindaco Elicio Romandini che, con un’ordinanza anti abbaio, ha stabilito che tutti i proprietari di cani dovranno «adottare le misure e sistemi educativi (corsi di addestramento antiabbaio secondo le teorie del condizionamento) o altri strumenti educativi ritenuti idonei per una pacifica convivenza evitando che il cane manifesti un prolungato e costante abbaiare». Ma anche di «adottare, in caso di insuccesso educativo, l’uso di dispositivi anti abbaio, disponibili nel mercato specializzato, assolutamente innocui che non producono stress e non comportano nessun rischio o dolore per l’animale».

Lupi fotografati vicino Teramo, il Wwf: «Non attaccano l'uomo»

Il sindaco spiega anche che «la qualità della vita umana è imprescindibile rispetto a quella degli animali ma che «tuttavia gli animali dovranno essere rispettati, accuditi e tenuti in considerazione, con la dovuta attenzione per il loro benessere, adottando tutte le cautele necessarie e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto nelle ore notturne». Purtroppo, stando a quando scrivono gli esperti sui forum, lo strumento antiabbio a ultrasuoni, funziona parzialmente e solo su alcune razze di cani. Un secondo apparecchio, ritenuto più utile, rilascia però una scossa elettrica. E la Corte di Cassazione ci ha messo una pietra tombale dichiarando che l’uso del collare antiabbaio, che genera una scossa elettrica, è considerato un reato di maltrattamento perseguibile per legge.