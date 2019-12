L'Aquila, “Piccolo” cane randagio ucciso a fucilate: presentata denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cane ucciso da una fucilata, l'Oipa sporge denuncia. A seguito della morte di “Piccolo”, il cane randagio ucciso da un colpo di fucile lo scorso 28 novembre, l'Oipa attraverso i propri avvocati ha già presentato una denuncia nei confronti di ignoti e ha inviato una lettera al sindaco di Tornimparte, in provincia dell'Aquila, Giacomo Carnicelli, chiedendo di provvedere tempestivamente alla denuncia per dare rilievo alle indagini al fine «di esercitare i diritti della persona offesa costituendosi come parte civile nel processo penale».«Piccolo viveva tranquillo a Villagrande di Tornimparte con il suo inseparabile amico Rocco, anche lui randagio. Come dice il suo nome, era di piccola taglia, zoppo e timido. Abitava le strade del quartiere da circa 4 anni, benvoluto ed accudito dalla maggior parte degli abitanti - dicono i volontari di Oipa - Giovedì sera una signora ha udito un colpo di fucile ed ha trovato Piccolo agonizzante accanto al suo amico Rocco. I residenti, rimasti sconvolti da questa terribile notizia, chiedono giustizia per Piccolo, mentre rimangono preoccupati per la sicurezza di Rocco».E al primo cittadino è stato inoltre richiesto che vengano attuate politiche di prevenzione e monitoraggio a tutela degli animali randagi, come ad esempio l'installazione di telecamere e l'avvio di una collaborazione con il nucleo locale di guardie zoofile Oipa per attività di vigilanza del territorio. «Le guardie eco-zoofile dell'Oipa L'Aquila si sono offerte di collaborare con la polizia Locale per intensificare i controlli sulla tutela e il benessere degli animali d'affezione e per realizzare e implementare interventi volti alla protezione degli animali presenti sul territorio» - ha affermato Ilaria Alexandris, coordinatrice delle guardie eco-zoofile della Regione Abruzzo - E' importante che esista cooperazione tra il Comune e le guardie zoofile, con il fine comune di monitorare la convivenza tra abitanti e cani di quartiere, garantendo la sicurezza di tutti e la repressione di reati a danno degli animali».