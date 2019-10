Montorio, Bobby salvò il padrone ma nessuno lo adotta e ora è finito nel canile

Ultimo aggiornamento: 12:24

«Cosa penserai dietro quelle sbarre? Chissà quanto cerchi il tuo papà umano che lotta per vivere?» si chiede una volontaria., attirando l’attenzione dei vicini. Per questo fu chiamato il cane eroe. Un’uscita trionfale da casa, trattato come una star, tra abbracci a applausi della gente e volontari.sanitario. Inoltre, appena terminerà la profilassi sarà spedito in qualche canile definitivo.A meno che, non trovi prima una famiglia disposta a contraccambiare il suo amore. È la storia di Bobby, un cane segugio di 4 anni e del suo proprietario Antonio, 70enne che si è sentito improvvisamente male nell’appartamento di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove vive. Le sue gravi condizioni non gli hanno permesso di chiamare i soccorsi, ma i, che da dietro la porta ha udito i lamenti di Antonio. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno rotto una finestra e trovato l’uomo riverso a terra, vegliato dal cagnolino. «. Poi, ha assistito silenziosamente alle operazioni di soccorso». Dopo poche ora, dal momento che il cagnolino non poteva restare solo e nessuno poteva occuparsene era stato portato al canile.