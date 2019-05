Cane di grossa taglia sbrana un Chihuaha: passanti atterriti

Momenti di panico assoluto a Montesilvano, in via Alberto D'Andrea, nella zona di Porto Allegro, per un cane di grossa taglia, un American Staffordshire Terrier, il quale è sfuggito improvvisamente al controllo del suo padrone, aggredendo e sbranando un Chiuhaha. Il tutto davanti agli occhi del padrone del cagnolino, che nulla ha potuto per evitare la tragedia. Una scena, per chi era presente, straziante. Subito dopo il fatto, si sono registrati momenti di tensione tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla tranquillità. Avviati adesso dai militari dell'Arma accertamenti per cercare di ricostruire quello che è avvenuto con esattezza, se i due cani erano portati al guinzaglio, in particolare quello più grande e quindi se ci siano responsabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA