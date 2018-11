Il cane Black fa trovare il padrone, morto in casa dopo un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cane Black domenica mattina mostrava segni di insofferenza. Si trovava da solo nel giardino antistante l’abitazione di Roberto Trivelloni. Forse quel suo nervosismo voleva far capire che il suo padrone era moto. Era così Roberto, 58 anni, è stato trovato ieri mattina senza vita dai carabinieri di Giulianova, allertati da alcuni vicini che non lo vedevano da tre giorni ed era strano. I militari sono entrati forzando la porta ed hanno trovato Roberto nel suo letto con addosso il pigiama e sotto di questo una semplice maglietta .Sul pavimento una stufetta a gas ma spenta. L’ispezione cadaverica parla di grave insufficienza epatica e respiratoria. Una famiglia sfortunata la sua, in quanto un fratello era morto in un incidente stradale, un altro suicida mentre la madre, Maria, unica superstite della famiglia è da tanti anni ricoverata nella Casa di Riposo di Nereto.Personaggio a suo modo, Roberto era tifosissimo del Giulianova ed era benvoluto da tutti. Portava avanti la sua esistenza senza un’occupazione fissa, a volte viveva di espedienti ma anche dell’affetto e della carità di molti che gli davano qualche soldo per tirare avanti o qualche pesce ed un sacchetto di vongole rimediato al porto, di cui era grande frequentatore. Come tifoso era divenuto famoso per un paio di invasioni di campo come quella che lo vide con un mantello giallorosso “marciare” verso la curva dei tifosi biancorosso in un derby con il Teramo.