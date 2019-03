Pescara, il candidato sindaco del centrodestra è Carlo Masci

Sarà Carlo Masci il candidato sindaco del centrodestra a Pescara, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere la riunione di partito convocata ad Arcore tra qualche giorno. Alla fine ha deciso il tavolo della coalizione nell’assegnazione dei comuni capoluogo Forza Italia ha strappato la casella di Pescara, ceduta dalla Lega in cambio della più ambita Firenze e di Ascoli Piceno. Non solo: Forza Italia ha anche ottenuto la candidatura alla presidenza della Regione Piemonte, casella quest’ultima che si riteneva decisiva, di riflesso, per la scelta pescarese e di tutte le altre. Le vere priorità della Lega sono emerse strada facendo e Pescara, nonostante le dichiarazioni di Matteo Salvini all’indomani del successo alle Regionali in Abruzzo, è risultata sacrificabile, cioè cedibile all’alleato forzista.

