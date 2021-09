Auto contro moto sulla strada degli incidenti, in ospedale un motociclista di Pesaro e una donna

Lunedì 6 Settembre 2021, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Lui scaraventato a terra; lei con la testa contro il parabrezza dell’auto che stava conducendo il marito. Ancora un incidente nel territorio aquilano ancora scosso dall morte, meno di una settimana fa, di Lorenzo Tatananni di 28 anni e appena due giorni dopo l’improvvisa scomparsa del militare Mauro Mannucci di 32 anni. Ieri l’ennesimo scontro che solo per un soffio non si è trasformato in una tragedia per una coppia aquilana e un motociclista di Pesaro dove essere una domenica all’insegna dello svago. Per motivi che ancora devono essere chiariti nella dinamica, un centauro di Pesaro di 33 anni si è ritrovato a impattare contro una Fiat Panda che a quanto pare procedeva in senso contrario.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Chieti piange Fabio, il ragazzo innamorato dei motori morto... PESCINA Auto si schianta contro un cervo: ferita bambina di tre anni,...

Incidente sulla statale 80, ciclista investito e ucciso

L’incidente si è verificato in località Vasto, il tratto di strada che collega Assergi con il Passo delle Capannelle a Campotosto, anche questo tristemente conosciuto per gli innumerevoli incidenti gravi che si verificano soprattutto nel fine settimana estivo. Ad avere la peggio il motociclista e la donna che, seduta lato passeggero, ha rotto il parabrezza dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 in eliambulanza che con due viaggi separati hanno trasferito i feriti all’ospedale. Secondo le prime informazioni entrambi non sono in pericolo di vita. Anche il conducente del mezzo è stato trasferito in ospedale, ma con un’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Infine previsti oggi alle 15.30 nella chiesa di San Silvestro i funerali del caporal maggiore scelto del Nono Reggimento Alpini dell’Aquila, Mauro Mannucci, ciclista morto venerdì pomeriggio al Cermone. I suoi colleghi di lavoro lo saluteranno con un picchetto d’onore.