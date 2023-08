Schianto in curva: ferito ragazzo di 14 anni in scooter

Un ragazzo di 14 anni si è schiantato in sella allo scooter nel quartiere Entrate a Campli, in provincia di Teramo, riportando fratture alla gamba destra: è grave, ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17,30. Il giovane, le cui circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della locale stazione, è stato coinvolto in un incidente durante una manovra in curva: è caduto e scivolato per alcuni metri sull’asfalto. Sono stati gli amici che lo accompagnavano a dare l’allarme e a richiedere i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Campli e un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Sant’Omero. Il personale sanitario, dopo aver contenuto l’emorragia, ha trasportato il ragazzo in codice giallo pronto soccorso di Teramo. Le sue ferite includono diverse fratture scomposte alla gamba destra, insieme ad abrasioni su tutto il corpo. In ospedale è stato sottoposto a intervento chirurgico.