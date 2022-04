Donna di 72 anni investita e uccisa da un Suv a Campli

Una donna di 72 anni è stata travolta e uccisa da un'auto. È successo a Campli questa mattina, alle 11,45, dove è intervenuta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. L'investimento mortale si è verificatoi in località Cesenà. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Nissan Juke, condotta da un uomo, che, per cause in corso di accertamento, ha investito la 72enne del posto. La donna è rimasta schiacciata sotto l'auto e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzatore alcuni cuscini sollevatori pneumatici in dotazione per poterla liberare. Una volta estratta, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che costatare il decesso.