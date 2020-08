Grave incidente in deltaplano nelle campagne di Battaglia di Campli, ieri mattinata. A ferirsi gravemente nell’impatto a terra A.C., 61 anni, operatore sanitario del 118 della centrale di Teramo e componente degli equipaggi di elisoccorso. Doveva essere una bella giornata tra amici appassionati di volo libero, complice anche la bella giornata. Ma nell’uscita qualcosa è andato storto. Al momento è ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, anche se le ipotesi più probabili sono una corrente d’aria anomala o una manovra errata da parte del pilota.

In qualsiasi caso l’uomo ha perso il controllo del velivolo, schiantandosi a terra da un’altezza considerevole. I primi ad intervenire sono stati i suoi amici che hanno assistito all’incidente: hanno allertato il 118. Sul posto sono accorsi in pochissimo tempo, con un’ambulanza medicalizzata, i suoi colleghi da Teramo. Per la gravità delle fratture riportate è stato necessario far alzare in volo anche l’elisoccorso dell’Aquila. Il 61enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Stando a quando si apprende non avrebbe mai perso conoscenza, anche se ha riportato una frattura scomposta di un femore e la frattura per scoppio di due vertebre lombari. Le sue condizioni sono serie, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. All’inizio proprio a casa delle fratture vertebrali si era pensato che avrebbe potuto riportare danni seri, ma fortunatamente se la caverà. Con molta probabilità nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

