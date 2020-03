Ultimo aggiornamento: 17:26

MONTORIO L'impianto sportivo Pigliacelli di Montorio al Vomano ha ospitato i campionati regionali individuali e di società Master (over 35 anni) di cross. Nella stessa manifestazione, organizzata dalla società G.P. Montorio, era inserito il campionato regionale individuale Assoluto di cross corto Km 3.La gara più numerosa, la Km 6 Master comprendente le fasce d’età dai 35 ai 59 anni, è stata vinta da Mirko Fantozzi (USA Avezzano), che ha coperto la distanza in 20’39”, risultato primo nella categoria SM 35. Piuttosto marcato il distacco sul secondo arrivato, Umberto Di Credico (Mistercamp), vincitore nella categoria SM 40, che ha impiegato 21’01”. Terzo si è piazzato Francesco Raia (Podistica New Castle) in 21’43”, secondo tra gli SM 35, quarto Giovanni Viti (Podistica Vasto), primo nella categoria SM 50 in 22’05”. Vincitore tra gli SM 45 è stato Salvatore Scappucci (Pretuzi Runners Teramo), 14° in 23’08”, mentre primo classificato tra gli SM 55 è stato Camillo Campitelli (Mistercamp), 15° in 23’12”. La gara femminile Master di Km 4, che vedeva schierate la maggior parte delle fasce di categorie, dalla SF 35 alla SF 55 (dai 35 ai 59 anni), è stata vinta da Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo), prima anche tra le SF 40 in 16’37”. Anche in questo caso la vittoria è stata netta, con un distacco di quasi 30 secondi su Francesca Zulli (La Sorgente), seconda tra le SF 40, terza Simona Di Donato (Running Free Pescara), prima tra le SF 45 in 17’48”. Quarta assoluta è giunta Margherita Romualdi (Amatori Teramo), quinta la prima delle SF 50, Barbara Spadaccini (Runners Chieti) in 18’14”, sesta la prima delle SF 35, Barbara Iacone (Pretuzi Runners), seguita a sua volta dalla vincitrice delle SF 55, Patrizia Angeloni (Pretuzi Runners Teramo) a chiudere i campioni di categoria di questa gara. Nelle classifiche di società Master primeggiano le squadre teramane: in quella maschile la Pretuzi Runners Teramo si è piazzata prima davanti a Mistercamp Castelfrentano, seconda, e Amatori Teramo, terza; nella classifica femminile ha vinto l’Amatori Teramo, seguita nell’ordine da Pretuzi Runners Teramo e Runners Chieti. Nella gara di cross corto Km 3 maschile assoluto, distanza prevista anche ai campionati italiani individuali, si è laureato campione regionale Matteo Rossi (Atletica Gran Sasso), primo nel tempo di 9’42”, davanti a Gabriele Colantonio (Aterno Pescara) 10’00”, terzo Armando Di Giuseppe (ASD Cologna Spiaggia). Tra le donne, si è laureata campionessa regionale Mariagrazia D’Ambrosio (ASD Cologna Spiaggia) davanti a Gloria Lufrano (RunnersChieti).Altri campioni regionali Master. Uomini. SM 60: Fabrizio Pavone (Podistica dell’Adriatico). SM 65: Angelo Dei Giudici (Amatori Teramo). SM 70: Gianfranco Grotta (Pretuzi Runners). SM 75: Antonio Coletti (Runners Chieti). Donne. SF 65: Rita Ciprietti (Amatori Teramo).