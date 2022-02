Campionati regionali assoluti di corsa campestre: assegnati i titoli

Oltre cento atleti si sono dati appuntamento domenica 13 febbraio a Chieti, nell'area del Lago Teaterno, per i campionati regionali individuali Assoluti (over 20), Promesse (under 23), Juniores (under 20), e Allievi (under 18) di cross. Organizzazione, Runners Chieti. Nella gara di maggiore contenuto tecnico e agonistico, la Km 10 maschile Assoluti, si è laureato campione regionale Lorenzo Dell’Orefice (Aterno Pescara), mentre la classifica a squadre è stata vinta dall’Atletica Vomano davanti a Aterno Pescara e Runners Chieti. Queste tre squadre hanno conquistato la qualificazione alle finali nazionali. Nella dura prova maschile, il ritmo è stato condotto per lunghi tratti da Alessio Bisogno (Passologico), poi scivolato al quarto posto a causa di uno sbaglio di percorso. Dell’Orefice è stato tatticamente molto lucido nel piazzare l’allungo decisivo, chiudendo in 34’03”, davanti a un gruppo di atleti accreditati: secondo Matteo Rossi (Atletica Vomano), 34’19”, terzo Antonio Giulio Ruggiero (Runners Chieti) 34’20”, quarto Bisogno 34’28”, quinto Hajjaj El Jebli (Atletica Vomano) 35’26”. La gara femminile Assoluta di Km 8 è stata vinta da Marika Monaldi (Passologico) in 32’17”, davanti a Veronica Del Grosso (Usa Avezzano) e Sara Di Prinzio (Runners Chieti). Di spessore tecnico anche la gara Juniores maschile Km 8, vinta dal triatleta Francesco Di Basilico (Passologico) in 27’42”, precedendo il valido Riccardo Di Lizio (Aterno Pescara) 27’55”, terzo Samuel Borraccino (Passologico). Nella categoria Allievi, vittorie di Stefano Di Profio (Tethys Chieti) sulla Km 5 davanti a Nicolò Di Cesare (Unione Atletica Abruzzo) e Leonardo Di Deo (Passologico), e di Giorgia Picciani (Tethys Chieti) sulle compagne di squadra Giulia D’Alessandro e Michelle Cantò nella Km 4. Nelle classifiche a squadre, vittorie dell’Aterno Pescara negli Juniores maschili, Unione Atletica Abruzzo negli Allievi, Tethys Chieti nelle Allieve, USA Avezzano nelle donne Assolute. Altri titoli individuali. Uomini. Cross corto Km 3:1° Marco Petrella (Running Free Pescara). Donne. Cross corto Km 3: 1^ Annamaria Rinaldini (Runners Chieti). Km 6 Juniores: 1^ Annalucia Compagnoni (Aterno Pescara).