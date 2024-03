Paralimpiadi in Turchia, Francesco Leocada medaglia d'oro nel basket: «Dedico la vittoria a Montesilvano»

Francesco Leocata ha lasciato il segno anche alle Paralimpiadi di Antalia, dove si è aggiudicato la medaglia d’oro con la Nazionale di Basket. Domenica gli azzurri hanno superato in finale la Turchia con il punteggio di 18-17 al termine di una sfida ricca di suspence e capovolgimenti di fronte. Nel girone di qualificazione, il team del ct Bufacchi aveva battuto gli stessi padroni di casa e l' Ungheria, in semifinale, invece, la Finlandia. L’atleta di Montesilvano non è nuovo ai successi olimpici poiché nel 2016 si è classificato primo con la Nazionale di futsal ai Giochi di Firenze. Nel suo palmares anche un titolo mondiale nel futsal e cinque argenti nel getto del peso. L’atleta 31enne si muove infatti con destrezza tra più sport, oltre al calcio a 5, al giavellotto ed alla pallacanestro, pratica il judo.

Il campione è raggiante dopo nuovo titolo: «Sono felicissimo ed altrettanto emozionato - afferma - abbiamo affrontato una partita difficile, contro un avversario molto forte, giocando punto a punto. E’ stato uno spettacolo che si è svolto tra migliaia di spettatori, che purtroppo non tifavano per noi, ma questo ha reso ancora più preziosa la vittoria». Questa la sua chiave di lettura del successo: «Abbiamo trionfato con la forza del gruppo perchè siamo davvero uniti, e con una superiorità tecnica rispetto alla Turchia. Dedico la medaglia alle città di Montesilvano, Pescara e Francavilla al Mare». Francesco tornerà a casa domani, intanto si gode il sole di Antalia: «Sono venuto a riposarmi al mare e la stanchezza è subito passata» sorride.

Tra pochi giorni, il fuoriclasse ricomincerà la preparazione nel judo, in vista dei campionati internazionali di Ravenna e nazionali di Perugia, in programma ad aprile e maggio. «Non vedo l'ora di tornare in palestra - aggiunge l'olimpionico - vorrei vincere ancora. Per adesso mi dedico al judo ma, dopo le gare, riprenderò anche la preparazione nelle altre discipline». Il c.t. della nazionale down di basket Giuliano Bufacchi commenta la prestazione della squadra e di Leocata: «Una grande prova di forza, fisica e mentale, da parte di tutti. Francesco è stato bravo come sempre perchè ha fatto esattamente tutto quello che ci aspettavamo da lui». L’Abruzzo splende anche in altri sport ai Trisom Games 2024: Nando D’Agostino della Polisportiva Tethys Chieti ha vinto l’oro nell marcia, la nazionale di Judo allenata dalla francavillese Chiara Meucci è salita sul terzo gradino del podio, a ridosso di Turchia e Portogallo.