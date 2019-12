Pescara, camion a fuoco: autostrada chiusa e lunghe code

E’ stato chiuso dalle 7 di questa mattina il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona sull'autostrada A14 per consentire le operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 385.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di assistenza meccanica.

Al momento sul luogo dell'incidente il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda verso Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Sud e di rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA