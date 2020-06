© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camion viene coinvolto in un incidente in. La Polizia, durante i controlli, scopre che trasportava 5 mila cartucce. Denunciato l'autista, un 53 enne residente nella Provincia di Cosenza. L'uomo era alla guida del suo mezzo pesante, partito dall’interporto di Bologna e diretto a Reggio Calabria, quando, giunto all’altezza del km 420 dell’A14, in direzione sud, nel Comune di, il mezzo è stato coinvolto in un incidente stradale.Gli agenti dellanon si sono limitati ai rilievi dell’incidente stradale, ma hanno effettuato un approfondito controllo dell’autista e della merce trasportata. Ad un primo controllo, il trasporto risultava regolare, in quanto l’autista, a bordo del mezzo, trasportava merce di varia natura (bottiglie di vino, rubinetteria, materiale da ferramenta, abbigliamento ecc); tuttavia l’autista è apparso sin da subito alquanto agitato, ciò che ha fatto insospettire gli agenti che hanno proceduto ad un controllo più approfondito.Si è proceduto, quindi, ad esaminare nel dettaglio la merce. Dal controllo è emerso che, nascoste in mezzo alla merce ordinaria, vi eranoper le quali non vi era alcuna documentazione comprovante il trasporto. Una volta aperte ecco la sorpresa, all’interno erano custodite ben 5 mila cartucce da sparo per munizionamento per fucili da caccia e per uso sportivo, diretti ad una armeria della Provincia di Reggio Calabria.L’autista si è provato a giustificare pensando non ci fosse la necessità di particolari autorizzazioni per il trasporto di materiale esplodente. La, ha provveduto a sequestrare le munizione, che sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nonché a denunciare penalmente sia l’autista che il titolare della ditta di Reggio Calabria, quest’ultimo con alcuni precedenti per frode, per trasporto abusivo di materiale esplodente.