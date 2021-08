A Fossacesia la "piazzetta dei lettori" intitolata a Camilleri

Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:58

La Piazzetta dei Lettori di Fossacesia (Chieti) è stata intitolata allo scrittore Andrea Camilleri. L'omaggio a uno dei protagonisti della letteratura italiana, a due anni dalla scomparsa, è stato possibile con l'approvazione, da parte della Giunta del Comune abruzzese, della proposta del gruppo consiliare Alternativa Civica, realizzata grazie alla collaborazione dell'Associazione 'Libera un Libro'. La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri sera nella Piazzetta dei Lettori, inaugurata il 26 giugno 2016 con l'obiettivo di farla diventare un luogo di incontro per lo scambio di libri e per condividere momenti legati al piacere della lettura.

Alla serata dedicata al ricordo dello scrittore siciliano, oltre al sindaco Enrico Di Giuseppantonio, hanno preso parte l'assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli, con Mariella Arrizza, capogruppo della Lista Alternativa Civica per Fossacesia, il presidente dell'Associazione 'Libera un Libro' Nicoletta Tiezzi e il parroco Don Leo Rosa.

Durante la cerimonia la "Conversazione su Tiresia", lavoro teatrale scritto e interpretato da Camilleri, è stata narrata da Nicola Stante e Maria Giovanni Fantini. E' stato poi scoperto un calligramma, opera ideata da Giovanna Bronico e realizzata da Tonia La Caprara. "Andrea Camilleri - ha commentato il sindaco Di Giuseppantonio - ha rappresentato e rappresenterà perennemente un faro per la letteratura e la storia contemporanea del nostro Paese. Grazie ai suo racconti d'impareggiabile spessore, ha dato voce e trasmesso al mondo la bellezza e la semplicità del Sud d'Italia, lontana da logori stereotipi. Ricordarlo attraverso l'intitolazione della Piazzetta dei Lettori ci è sembrato un doveroso omaggio a un grande maestro della letteratura del nostro tempo da lasciare in eredità ai nostri giovani".