Camera di Commercio, presidente Antonella Ballone: «Programmi e sviluppo di imprese e partite Iva»

È la più giovane presidente d’Italia di una Camera di Commercio, parla fluentemente russo e inglese, imprenditrice di successo nel settore trasporti (suo padre è Agostino, patron della Baltour), è laureata con lode in lingue e letterature straniere con indirizzo economico-turistico manageriale. Antonella Ballone, 39 anni, è diventata ieri presidente (la seconda donna in Italia) di quella realtà tanto sofferta, almeno nella sua creazione, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia (tra le più grandi in Italia) che raggruppa, al di qua e al di là del massiccio appenninico, nella fusione L’Aquila-Teramo, 155 Comuni, 603.903 abitanti, 80.568 imprese, 172.933 addetti. Non un compito agevole, di certo, molto impegnativo, giunto dopo un iter travagliato: l’ente camerale di Teramo ha difatti contrastato la fusione votando, nell’ottobre 2019, una delibera di revoca del provvedimento di accorpamento risalente al 2016. Una sentenza della Corte costituzionale ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio, dando il via alla riorganizzazione. Le prime parole di Antonella Ballone sono, come spesso capita in questi casi, scontate: «Non mi aspettavo la nomina» sebbene poi nelle votazioni abbia incassato una percentuale più che bulgara, unanime, sovrastando l’altro candidato, Gloriano Lanciotti, ex presidente della Camera di via Savini a Teramo.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Camere di Commercio, fusione tra L'Aquila e Teramo entro il 14...

«Sono felice perché è stata una lunga campagna elettorale e la nomina ha visto convergere sul mio nome tutte le associazioni», dice. Il suo incarico avrà una durata di cinque anni e dopo le tante vicissitudini e gli iter complessi per arrivare alla Camera unica, Antonella Balloni vuole dare un calcio a tutte le polemiche precedenti. Aggiunge che intende «volare alto» perché l’aspetta sfide fondamentali per il prossimo futuro: «Orientiamoci sui programmi, sullo sviluppo del territorio, questo deve interessare le imprese e le partite Iva, tutto il resto è superabile». Intende puntare all’Europa non «con il cappello in mano» ma con «la forza dei programmi e della professionalità, alla luce di due territori congiunti che a livello di export fa numeri rilevanti». Tra 15 giorni si dovrà nominare anche la giunta camerale del nuovo organismo. «Dobbiamo affiancare il sistema produttivo ed essere pure un anello di congiunzione tra stato e realtà locali», sono state le sue prime parole programmatiche.

«Formulo le più vive congratulazioni, a nome personale e della giunta regionale, per la nomina di Antonella Ballone a presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. A lei l’augurio di buon lavoro nella consapevolezza di coniugare le esigenze e le aspettative dei territori del Teramano e dell’Aquilano. Una realtà imprenditoriale molto importante su cui si gioca il futuro economico, soprattutto in termini di occupazione e sviluppo. La presidente Ballone troverà la Regione Abruzzo pronta a una fattiva collaborazione e sinergia» è il messaggio del governatore Marco Marsilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA