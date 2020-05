Camera di commercio L'Aquila: formazione on line sulla compilazione del Modello unico ambientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tenuto ieri, 12 maggio il secondo appuntamento on line con i seminari di formazione gratuiti, dal titolo: “Mud 2020 compilazione e presentazione della domanda”, organizzato dalla Camera di commercio dell’Aquila /Ufficio Ambiente, nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, in collaborazione con Ecocerved - docente Dr.ssa Manuela Masotti, rivolto a enti, imprese e consulenti, al fine di illustrare le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione ambientale Mud, relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno 2019, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.La docente ha illustrato dettagliatamente le modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni Mud che riguardano nello specifico: rifiuti, rifiuti semplificata, veicoli fuori uso, imballaggi, raee, rifiuti urbani e assimilati, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.