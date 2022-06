Il grande caldo, oggi salgono le temperature in Abruzzo

Peggiorano afa e temperature estreme nelle città più colpite dall'ondata di calore, che da oggi salgono da 17 a 22. Nell'elenco, da cinque giorni consecutivi, c'è Pescara, dove il bollino rosso del ministero della Salute durerà fino a domani. Nessuna tregua prevista, dunque, a un quadro meteo caratterizzato da temperature oltre i 30 gradi e minima escursione nelle ore notturne, che non porteranno beneficio. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche, ricorda il Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Per tutte queste categorie di fragili, ma in generale per l'intera popolazione, la Asl ha predisposto un vademecum con le indicazioni di comportamento. Resta in vigore l'invito a non uscire nelle ore più calde, ad alimentarsi con cibi leggeri, a bere molta acqua e a indossare abiti comodi in fibre naturali.