Che caldo. E anche l'orso marsicano si tuffa nella fontana

Gran caldo anche in Abruzzo, con temperature che hanno toccato i 40 gradi. E anche gli animali soffrono la calura. Un orso è stato immortalato mentre si “tuffava” in una fontanile di San Sebastiano dei Marsi. Il plantigrado è poi uscito dall’acqua e ha iniziato a girovagare tra le vie del paese. La scena è stata immortalata in un video, girato alle 5 e 45 del mattino, da Concetta Fallucchi, residente del posto ed è stato ripreso e postato sui Social da AbruzzoMeteo. © RIPRODUZIONE RISERVATA