Trasferta a Imola, quel gol che fa precipitare il Teramo: critiche social al mister

Il Teramo battuto a Imola con un solo gol di scarto, match che non mette fine alla fase altalenante della squadra. Il commento della società sulla pagina Facebook Teramo Calcio 1913 è eloquente sulla prova in campo: «Il Diavolo perde sul finire dopo aver sofferto per gran parte del match una vivace Imolese che trova i tre punti grazie ad un capolavoro balistico di Luca Lombardi al terzo minuto di recupero. Nell'ultimo quarto d'ora espulso Forgione, mercoledì terza trasferta consecutiva, questa volta a Siena».

Dopo un primo tempo che lasciava ben sperare: «Primo tempo in sostanziale equilibrio al "Galli", con due occasioni davanti clamorose per Bernardotto, ma con l'Imolese sempre pericolosa, specialmente nella parte finale del primo tempo». Poi il gol fatale.

E i commenti dei tifosi, che anni seguono in Teramo ovunque, non si sono fatti attendere: «Mi auguro mercoledì in una prova di orgoglio, carattere e personalità» scrive Rodolfo Fedele. Molte le critiche. «Come squadra siamo spacciati. Come tifoseria siamo da Serie B», dice Stefano Balloni. Scontro sui social tra i pro e i contro miste Guidi. «Visto che non ci sono soldi per cambiare mister, per favore portare immediatamente la squadra a San Gabriele c'è bisogno di tanta grazia... », scrive sarcastico Roberto Nepa.