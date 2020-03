Ultimo aggiornamento: 20:17

PESCARA "Non fate i furbi. Restate a casa per davvero". Questo il tweet inserito dal Pescara Calcio che ha lanciato un monito ai cittadini affinché restino veramente in casa, senza fare i furbetti.La società biancazzurra ha chiesto ai supporter e ai cittadini il rispetto delle regole per combattere l'emergenza coronavirus usando l'arma dell'ironia postando un fotomontaggio con una ragazza conborsetta che porta a spasso un delfino passeggiando sul fondale marino.