Domanispegnerà le sue prime 40 candeline. Ildi una generazione di tifosi, protagonista assoluto a cavallo di due epoche, pre e post fallimento, arrivato nel 2007 da carneade in cerca di una svolta, calcistica e di vita, e diventato il terzo bomber di tutti i tempi della storia delcon«Non pensavo di riuscirci, ma lo speravo. Ce l’ho fatta, da giocatore integro, anche se la condizione generale è diversa da quella di dieci anni fa. E mi sono divertito tanto con il Notaresco. Mi sono trovato bene con l’ambiente, la società e i ragazzi. Alla mia età, queste sono le cose che contano. Purtroppo l’anno è stato troncato a metà. Ed è rimasto l’amaro in bocca, a livello personale e di squadra».«Il mio è molto positivo. Avevo iniziato con tre infortuni molto gravi: a 20 anni ho subito due rotture del crociato e una del menisco. Le premesse non erano per niente buone, invece sono riuscito a fare il professionista per vent’anni, a buoni livelli e togliendomi tante soddisfazioni».«L’apice e la svolta della mia carriera. Venivo da qualche annata buona, ma niente di che. Quel primo anno a Pescara con Lerda in panchina mi ha dato la spinta definitiva. Ero fuori rosa a Grosseto e mi ero messo d’accordo per andare in C2 a Giulianova, era tutto fatto. Il giorno prima di firmare, il mio procuratore mi propone di venire a Pescara per fare la C1. Sapevo che non c’era una società solida, anzi. Ma non ho pensato ai soldi, ma solo alla maglia importante che avrei potuto indossare, e alla categoria: ho investito su me stesso».«Sono arrivato a fine mercato e il campionato era già iniziato. Dopo un punto nelle prime tre partite, all’Adriatico contro la Samb sono finalmente in panchina. Nel finale, entro e segno, sotto la nord, all’ultimo minuto (in foto). E lì che inizia tutto (alla fine segnerà 16 gol, ndc). E di quella squadra ho un gran bel ricordo: dovevamo solo salvarci, invece diventammo forti e compatti. Per un punto di penalizzazione non entrammo nei play-off. Sono ancora convinto che, se fossimo andati agli spareggi, avremmo potuto vincere il campionato… Per fortuna ci sono riuscito nel 2010 con Di Francesco (in foto con Zanon e Vitale)».«Con Zeman ho toccato il punto più alto della mia carriera. Voleva che giocassi esterno nel tridente e non lo facevo bene. Per niente, o almeno non come diceva lui. Mi rendevo conto, tanto che in un’amichevole estiva a Città Sant’Angelo toccai un pallone in 90’. Pensai che forse non avrei potuto farlo e stavo pensando di andare via. Ma il boemo aveva sempre valorizzato tutti i suoi attaccanti, perché non avrebbe dovuto farlo con me? E restai. Una seconda scommessa su me stesso. Mi dissi: “Stai qui fino a gennaio, resetta, ascolta ed esegui”. Ed è andata bene (16 gol con il boemo, ndc)».«Sì. Avrei potuto forzare la mano e restare dopo la promozione, ma con Abbruscato, Celik, Vukusic e Jonathas rischiavo di restare fuori a guardare, tra panchina e tribuna. Solo dopo si è capito invece che avrei potuto avere molte chance di giocare in quella stagione…».«A Gubbio, con Zeman (28 aprile 2012, ndc). Era una giornata difficile. Prendemmo preso sei, sette pali, la palla non entrava. Sbloccarla, a dieci minuti dalla fine, è stato fondamentale. Ho calciato con tutta la rabbia che avevo».«Non me lo sarei mai aspettato. Sono un tipo tranquillo e a volte anche schivo, non vado a cercare amicizie per forza. Questo dà ancora più valore al legame che si è creato, perché significa che è affetto vero, ed è contraccambiato. Mi sono trasferito qui con la famiglia, perché tutti noi ci siamo legati alla città: è la nostra casa».