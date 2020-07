Calcio, il Napoli in ritiro a Castel di Sangro fino al 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la proposta degli assessori, Forza Italia, e, Fratelli d'Italia, laha approvato oggi un importante provvedimento che prevede un contratto ditra lalache ha deciso di utlizzare gli impianti sportivi diper i suoi ritiri precampionato a partire da questo agosto. Il Napoli giocherà probabilmente quattro amichevoli con ile unaL’accordo riguarda gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e produrrà importanti ricadute produttive e turistiche sul territorio regionale e su tutto il comprensorio die aree limitrofe. La giunta ha approvato la convenzione ed ha dato mandato al presidente della Regione,, di sottoscrivere l’intesa con la società sportiva, in qualità di rappresentante legale dell’Ente. «In un momento così delicato - si legge nella nota -, a seguito dellaè questa un’occasione unica per laregionale e per accrescere lo sviluppo economico, lungimirante perché in grado di generare anche nei prossimi anni, un indotto stabile e durevole». Come rivelato adal sindaco di, presidente della Provincia dell'Aquila, «L’ipotesi è la partenza dal, quindi la coda del mese e la prima decade di settembre». E aggiunge, «tutti gli aspetti contrattuali sono stati definiti, le proposte di contratto sono al vaglio degli uffici per gli adeguamenti consequenziali. Noi avevamo già avviato tutta una serie di cose per il rilancio degli spazi verdi, ironia delle sorte questa grande azione su spazi verdi e pubblici, come bagni anti-Covid ed altre misure, avranno una grande utilità. Per il flusso di persone credo che sia un rebus determinarlo, la capacità di ospitare del nostro territorio può arrivare anche ama questo nella normalità dei casi».