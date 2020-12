Calcio, stroncato da un malore a 61 anni Lanfranco Freddi, storico dirigente dell'Alba Adriatica

Stroncato da un malore improvviso: muore a 61 anni Lanfranco Freddi, storico dirigente dell'Alba Adriatica ed ex calciatore dilettante. Una corsa disperata verso l'ospedale di Giulianova non è purtroppo servita a salvargli la vita: si è spento durante il trasporto in ambulanza Lanfranco Freddi, 61enne di Tortoreto, colpito da un malore nella mattinata di ieri che non gli ha lasciato scampo.

Una morte improvvisa, probabilmente dovuta a un arresto cardiaco, che ha lasciato sgomente le cittadine di Tortoreto e Alba Adriatica dove Lanfranco era molto conosciuto e stimato. Da diversi anni era dirigente dell'Alba Adriatica calcio, società sportiva diretta dal cugino e presidente Elio Freddi. E' stata proprio la squadra vibratiana per prima a dare il triste annuncio attraverso i propri canali social.

