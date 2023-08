Il calcio abruzzese in lutto per la morte di Mirko Di Pietro

Mondo del calcio abruzzese in lutto per la morte improvvisa di Mirko Di Pietro, 50enne di Loreto Aprutino stroncato da un probabile infarto. Di Pietro gestiva a Loreto una storica palestra, era però molto conosciuto nel mondo del calcio regionale per aver ricoperto diversi incarichi anche importanti. Ex allenatore del Penne dal 2010 al 2013, mentre attualmente era responsabile del calcio giovanile del Francavilla Calcio 1927. Aveva ricoperto ruoli, sempre nelle giovanili, per Renato Curi, Teramo, Lauretum, Chieti ma anche fuori regione come nel caso dell'Ascoli. Molto stimato e apprezzato, viene ricordato come una persona allegra, sempre disponibile e che amava con grande passione il calcio e la formazione dei giovani di atleti.

Il cordoglio del Penne Calcio:

"La Ssd Penne 1920 esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Mirko Di Pietro, venuto purtroppo a mancare in nottata. Ex allenatore biancorosso per diverse stagioni tra 2010 e 2013, aveva avuto modo a Penne di esprimere tutte le proprie grandi capacità, lanciando tantissimi ragazzi locali in prima squadra. Tra le sue precedenti esperienze quella nel settore giovanile della Renato Curi e sulla panchina del Lauretum, poi negli ultimi anni tanti prestigiosi incarichi nel settore giovanile dell'Ascoli, del Teramo e di allenatore della Juniores Nazionale del Chieti. Recentemente aveva assunto l'incarico di responsabile del settore giovanile del Francavilla Calcio 1927. Alla famiglia Di Pietro vanno le più sentite condoglianze da parte di società, dirigenza, staff tecnico e calciatori del Penne 1920."