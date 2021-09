Calcio donne, il Pescara rinuncia a partecipare al campionato

Giovedì 30 Settembre 2021, 21:42

Colpo di scena nel calcio femminile abruzzese. Il Pescara Calcio Femminile ha rinunciato ieri alla partecipazione al campionato di serie C che inizierà domenica 10 ottobre. La squadra biancazzurra, regolarmente iscritta al girone C, avrebbe dovuto esordire in casa con il Trastevere e domenica scorsa aveva disputato regolarmente il secondo turno di Coppa Italia a Manoppello, dove e’ stata eliminata dal Chieti. Al posto del Delfino è stata ripescata la società del Grifone Gialloverde.