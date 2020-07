Ultimo aggiornamento: 09:44

Aveva 30 annie ieri, il suo cuore, ha smesso di battere. Adesso il calcio peligno piange l’assenza del giocatore dellache, da mesi, stava lottando contro lae che da qualche settimana era ricoverato all’ospedale di Pescara per un ciclo di chemioterapia. La notizia della scomparsa dell'attaccante tesserato con la Morronese dal 2017, ha gettato nello sconforto non solo l’intera frazione delma soprattutto gli amici con cui divideva la passione per il pallone. Dolore in tutta Sulmona.LEGGI ANCHE La Vita in Diretta, Cassandra commuove Andrea Delogu: «Dalla leucemia al provino di Amici» Con la squadra dellaBagnaturo, Iannamorelli era stato costretto a fermarsi prima della fine del 2019 a causa della leucemia. «Lo ricordiamo con la gioia di vivere ed il sorriso che trasmetteva sia dentro che fuori dallo spogliatoio» scrive il presidente della Polisportiva Morronesementre il capitano, Matteo Liberatore, descrive Iannamorelli come un grande combattente: «Ha lottato tanto così come faceva in campo».Luca Iannamorelli è stato sempre un giocatore di riferimento del calcio dilettantistico. Prima di vestire la maglia della Morronese è stato un calciatore dell’sia in Seconda che in Terza Categoria dal 2014 al 2017 realizzando 24 reti. Successivamente le tre stagioni con la Morronese dal 2017/2018 in Prima Categoria all’ultima 2019/2020 in Seconda Categoria mettendo a segno in totale 14 gol.