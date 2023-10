Calascio, con i fondi del Pnrr rinasce l’antico forno comune

CALASCIO Il “progetto Pnrr Luce d’Abruzzo” da 20 milioni di euro entra nella fase materialmente esecutiva delle opere a Calascio, comune di 125 abitanti famoso per la straordinaria Rocca medioevale dove sono stati girati film famosi come “Lady Hawk”.

Si parte con il forno comunale che taglia per primo il nastro dell’affidamento dei lavori. E lo ha fatto rispettando la data del 30 settembre, giorno previsto dal bando. L’ampio locale per la cottura del pane di proprietà municipale, posto al centro del paese e utilizzato fino alla sua dismissione cinquant’anni fa da tutto la popolazione, ridiventerà “forno di comunità”.

«Abbiamo- conferma con soddisfazione il sindaco Paolo Baldi - mantenuto gli impegni con il Ministero: quello dell’avvio di almeno un cantiere entro il 30 settembre. Insieme al tavolo tecnico regionale e agli uffici comunali siamo riusciti a mantenere quest’impegno che era fondamentale per il proseguimento del progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo”. Contestualmente negli ultimi ultimi due mesi sono state affidate tutte le 15 linee di progettazione delle infrastrutture ad altrettanti studi di progettazione a stragrande maggioranza abruzzesi e di questo siamo molto felici e orgogliosi. Il progetto è, sostanzialmente, di territorio e come tale, anche se tra grandi difficoltà, sta dimostrando la sua vera valenza e natura: portare benessere e crescita economica e sociale non solo a Calascio ma all’intera zona circostante.

Già queste progettazioni sono un primo segnale».

Sono stati pubblicati anche altri due bandi di gara inerenti la realizzazione della nuova sede comunale con Infopoint e Biblioteca e la sistemazione di sentieri e piste ciclabili. Le ulteriori progettazioni riguardano la sistemazione del teatro e spazio eventi, di un altro luogo specifico per attività culturali e ricreative, e poi di aule e spazi multidisciplinari per la formazione, del nuovo centro enogastronomico, della scuola della pastorizia di un albergo diffuso. Ed, inoltre, la riqualificazione del lago e cura della biodiversità, la realizzazione di un parcheggio.

Per Rocca Calascio, invece, previsto l’adeguamento della strada di accesso, il restauro e messa in sicurezza.

La gran parte dei cantieri dovrà essere avviata entro l’anno. «Parallelamente- continua Baldi- stiamo iniziando a predisporre tutta la parte dell’attività culturale e lavoriamo al bando per le imprese perché il fondo Pnrr dei 20 milioni prevede una parte abbastanza importante per l’avvio di nuove imprese o a sostegno delle imprese già esistenti».

Federica Farda