Tragedia sfiorata ieri sera a Torricella Sicura. Un grosso ramo è caduto in via della Rinascita, bloccandola completamente, nei pressi del villaggio delle SAE, dove sono alloggiati i cittadini di Torricella sfollati dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto. Per fortuna non ci sono stati feriti.L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 22:00. I vigili del fuoco del comando di Teramo sono intervenuti Torricella Sicura, a seguito della caduta di un ramo di grandi dimensioni. Stando a quando si apprende, il ramo si è improvvisamente staccato da una quercia alta circa 20 metri ed è caduto fragorosamente sulla sede stradale sottostante, in prossimità del villaggio delle Sae in cui sono alloggiati i cittadini di Torricella sfollati dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto. Il grosso ramo di quercia ha invaso completamente la carreggiata stradale bloccando il traffico veicolare. Fortunatamente, a quell'ora, sotto l'albero non si si trovava a passare nessuno, pertanto l'incidente non ha avuto nessuna conseguenza.