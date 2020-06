© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade rovinosamente a terra, a causa di un sanpietrino, e finisce in ospedale con una profonda ferita alla testa. E’ la disavventura vissuta ieri mattina da un 67enne, R.P., di Montesabinese,i, che grazie ai medici dell’ospedale di Tagliacozzo è salvo per miracolo per essere riusciti a fermare la quantità di sangue che l’uomo perdeva mentre si recava al Pronto soccorso di, considerato che quello della cittadina turistica è chiuso per il Covid 19. Il cognato, infatti, che lo ha subito raccolto e lo stava trasferendo al nosocomio avezzanese si è dovuto fermare, lungo il tragitto, a Tagliacozzo e chiedere aiuto ai medici perché l’uomo perdeva sangue dalla testa e rischiava di non farcela.I medici del reparto dell’ospedale sono accorsi e dopo aver tamponato la copiosa fuoriuscita dihanno atteso il ritorno del personale del 118 per trasferirlo al Pronto soccorso di Avezzano dove i medici lo hanno sottoposto ad una tac. Al momento il 67enne è in osservazione in. È vigile e ha un vasta e profonda ferita lacero contusa, ma dagli accertamenti non risultano lesioni intracraniche. Alla vicenda si sono interessati anche i carabinieri della compagnia die stanno accertando se tutto è avvenuto nella norma. Si ripropone ancora una volta l’urgenza di riaprire il Punto di pronto intervento a Tagliacozzo considerato la vasta area che serve la struttura ospedaliera.