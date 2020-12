Pescara, cade dal monopattino per una buca: quarantenne all'ospedale

Cade dal monopattino a causa di una buca sull'asfalto e finisce in ospedale. E' accaduto, ieri mattina a Pescara, ad un 41enne. Mentre stava percorrendo sul monopattino via Michelangelo, all'altezza del parcheggio davanti al Bingo, ha preso in pieno una buca ed è caduto rovinosamente a terra, sul cordolo del marciapiede, riportando un trauma facciale. Per fortuna, non ha battuto la testa sullo spigolo del marciapiede altrimenti le conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

