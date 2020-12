Precipita mentre monta le luminarie: grave operaio comunale

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Castilenti (Teramo). Operaio del Comune cada da una scala, a circa quattro metri d’altezza, mentre stava montando le luminarie.

A lavorare, stando a quando si apprende dalle prime informazioni erano in due, uno sulla scala e l’altro sotto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del posto l’operaio sulla scala ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

A prestare i primi soccorso ed allertare il 118 è stato è stato il suo collega. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata, ma visto le gravi condizioni dell’uomo i sanitari hanno deciso di far alzare in volo l’elisoccorso da Pescara. L’uomo poi è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo. Al momento è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Sulla vicenda indaga la compagnia dei carabinieri di Giulianova.

